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13 июня, 14:59

Бойцов СВО после визита в Кремль повели на экскурсию по просьбе Путина

Обложка © kremlin

Обложка © kremlin

Для бойцов СВО, которые в пятницу встречались с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, устроили экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает ИС «Вести».

В субботу участники встречи поехали в музей. Некоторые из них были там впервые. Бойцы рассказали, что им всё очень понравилось, а также поделились впечатлениями от разговора с главой государства.

«Для нас как для штурмовиков это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает. Это было очень приятно, на самом деле, побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы», — сказал один из участников прошедшей встречи.
Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России — это их день
Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России — это их день

Напомним, что 12 июня, в День России, Владимир Путин встретился с военными — участниками СВО. Разговор длился примерно час. В конце встречи президент попросил организовать для бойцов культурную программу и показать им Москву.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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