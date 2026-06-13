Бойцов СВО после визита в Кремль повели на экскурсию по просьбе Путина
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Для бойцов СВО, которые в пятницу встречались с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, устроили экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает ИС «Вести».
В субботу участники встречи поехали в музей. Некоторые из них были там впервые. Бойцы рассказали, что им всё очень понравилось, а также поделились впечатлениями от разговора с главой государства.
«Для нас как для штурмовиков это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает. Это было очень приятно, на самом деле, побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы», — сказал один из участников прошедшей встречи.
Напомним, что 12 июня, в День России, Владимир Путин встретился с военными — участниками СВО. Разговор длился примерно час. В конце встречи президент попросил организовать для бойцов культурную программу и показать им Москву.
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