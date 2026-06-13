Бойцов СВО после визита в Кремль повели на экскурсию по просьбе Путина

Для бойцов СВО, которые в пятницу встречались с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, устроили экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает ИС «Вести».

В субботу участники встречи поехали в музей. Некоторые из них были там впервые. Бойцы рассказали, что им всё очень понравилось, а также поделились впечатлениями от разговора с главой государства.