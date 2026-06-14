Бывший сварщик SpaceX стал миллионером благодаря IPO компании Маска

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря IPO компании Илона Маска, потому что не стал сливать акции аэрокосмической корпорации. Об этом пишет CBS News.

Сейчас мужчина работает в другой аэрокосмической компании — Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Но он всё ещё владеет пакетом из примерно 6500 акций SpaceX. После того как в пятницу акции закрылись на отметке $160,95, доля Эрнандеса стала стоить больше миллиона долларов.

SpaceX наняла Эрнандеса в 2015 году и предложила ему акции на $10 тысяч. Сам мужчина признаётся, что тогда не придал этому значения — на предыдущих работах с почасовой оплатой ему никогда не давали долю в компании.

«В то время это была для меня просто очередная работа по контракту», — признался Эрнандес.

За десять лет Эрнандес вырос от сварщика (который готовил ракеты к пуску, строил конструкции для стартовой площадки и создавал инфраструктуру) до руководителя. Но всё равно решил уйти из SpaceX.

Напомним, что SpaceX вышла на биржу 12 июня. Компания разместила более 555 миллионов акций по цене $135 за штуку, привлекла $75 миллиардов, а её общая оценка достигла $1,75 триллиона. Размещение акций сделало Илона Маска первым в мире долларовым триллионером. SpaceX обогнала по капитализации Tesla и стала самым дорогим активом бизнесмена. Сейчас Маску принадлежит около 40% акций компании. IPO SpaceX сделает миллионерами более 4400 нынешних и бывших сотрудников компании. А примерно 400 человек могут получить состояние в $100 миллионов и больше.