Хинштейн: Мирный житель ранен при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Рыльском

В Рыльском районе Курской области пострадал ещё один человек в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Вражеский дрон ударил по машине в деревне Дурово. Ранен 35-летний мужчина — у него акубаротравма и ожог правой кисти. Медики оказали ему помощь прямо на месте. Сейчас пострадавший будет наблюдаться амбулаторно, то есть ходить к врачам сам, без госпитализации.

«ВСУ продолжают свои подлые удары по мирным территориям. Пожалуйста, берегите себя. Нет ничего дороже здоровья и жизни», — написал Хинштейн.

До этого в Курской области от атак украинских дронов пострадали ещё два мирных жителя. Утром один беспилотник ударил по Рыльску, другой атаковал частный дом в деревне Гирьи Беловского района. В Рыльске ранена 58-летняя женщина — у неё осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи пострадала 74-летняя женщина. После удара по дому она получила осколочные ранения лица и правой руки.