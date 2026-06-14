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14 июня, 10:04

Пропавшего в Карелии семилетнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

В Карелии нашли тело семилетнего мальчика из Петербурга, который пропал во время отдыха с семьёй на острове Есисаари. Ребёнка обнаружили в Ладожском озере, сообщили в республиканском МЧС.

Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам.

О пропаже ребёнка стало известно 13 июня. Семья из шести человек приехала на остров в День России, а около 15:30 взрослые заметили, что одного из детей нет рядом. Сначала родственники пытались найти мальчика самостоятельно, но позже обратились в экстренные службы. К поискам подключались спасатели и водолазы.

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Андрей Бражников
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