Пропавшего в Карелии семилетнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

В Карелии нашли тело семилетнего мальчика из Петербурга, который пропал во время отдыха с семьёй на острове Есисаари. Ребёнка обнаружили в Ладожском озере, сообщили в республиканском МЧС.

О пропаже ребёнка стало известно 13 июня. Семья из шести человек приехала на остров в День России, а около 15:30 взрослые заметили, что одного из детей нет рядом. Сначала родственники пытались найти мальчика самостоятельно, но позже обратились в экстренные службы. К поискам подключались спасатели и водолазы.