Водитель сбил лося и погиб под колёсами своей же машины на трассе «Кола»

В 01:40 на 144-м километре трассы «Кола» водитель на «Рено Дастер» сбил лося. После этого мужчина вышел из машины, но не выставил знак аварийной остановки. В это время ехал другой автомобиль — «Хавал». Его водитель сначала наехал на уже лежавшего на дороге лося, а потом — на стоявшую машину «Рено». От удара «Рено» отбросило прямо на его водителя, который к тому моменту вышел на дорогу.