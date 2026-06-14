Водитель сбил лося и погиб под колёсами своей же машины на трассе «Кола»
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Смертельная авария произошла в Волховском районе Ленинградской области — водитель сбил лося и сам погиб под колёсами своей же машины. Трагедия случилась ночью 13 июня. Полиция начала проверку.
В 01:40 на 144-м километре трассы «Кола» водитель на «Рено Дастер» сбил лося. После этого мужчина вышел из машины, но не выставил знак аварийной остановки. В это время ехал другой автомобиль — «Хавал». Его водитель сначала наехал на уже лежавшего на дороге лося, а потом — на стоявшую машину «Рено». От удара «Рено» отбросило прямо на его водителя, который к тому моменту вышел на дорогу.
74-летний мужчина погиб на месте. Водитель и пассажир «Хавала» получили травмы средней тяжести — их увезли в больницу.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Напомним о другом крупном ДТП, произошедшем сегодня в Одинцово. Грузовик столкнулся с маршруткой. По последним данным, двое погибли, ещё 21 человек пострадал.
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