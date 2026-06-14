Два года работы и семь пасхалок: Конструктор Lego подружил Месси и Роналду

Компания Lego официально представила фигурки звёзд футбола к чемпионату мира 2026 года. Как сообщает The Athletic, процесс создания начался летом 2024-го, а консультации велись напрямую с игроками.

Главным дизайнером проекта выступил хорват Лука Гркович. В свой первый рабочий день в датском Биллунне он увидел у коллеги крошечный мяч из кирпичиков и заинтересовался. Изначально он трудился в подразделении City, создавая фигурки полицейских и пожарных, но страсть к футболу привела его в команду Editions из 16 человек, которая занимается коллекционными продуктами.

К запуску подготовили миниатюры четырёх топ-игроков: Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Каждый из них лично утверждал лицо своей фигурки и выбирал цвет бутс.

«Мы много работали с ними, они участвовали на всём протяжении процесса. Например, причёску мы показывали вариантами, и он выбирал ту, что больше нравилась», — пояснил Гркович.

Наборы различаются по размеру и цене. Самый маленький состоит из 490 деталей, а самый крупный — фигура празднующего гол Месси в национальных цветах — насчитывает 1427 элементов. Стоимость варьируется от 30 до 200 долларов. Каждая фигурка комплектуется табличкой: у Роналду на ней указаны статистика и автограф.

Перед выходом на рынок продукция прошла порядка 50 тестов. Проверяли химический состав, устойчивость красителей, прочность на укус и поведение материала под солнцем.

«Мы знали, что эти наборы могут прийти к новым поклонникам, поэтому не усложняли техники сборки. Возрастной ценз стоит 10 плюс, а не 18 плюс», — отметил дизайнер.

Внутрь конструкторов спрятали семь пасхальных яиц. Одно из них — маленькое изображение козла, отсылающее к аббревиатуре GOAT (величайший за всю историю). Такой элемент есть и у Месси, и у Роналду, но рисунки различаются.

На съёмках рекламного ролика португалец впервые увидел свою мини-версию и остался доволен. «Он был очень внимателен. Когда я упомянул, сколько у него трофеев, он отреагировал: «О, да ты знаешь!», — вспомнил Гркович. Сам Роналду в письме изданию добавил: «Мои дети обожают Lego, они были счастливы увидеть меня в виде фигурки. Теперь они наконец-то могут поиграть со мной в своём мире. Это делает проект особенным — он соединяет футбол, семью и воображение».

Рекламная кампания объединила Месси и Роналду в одном кадре — пусть и не в одной комнате. До этого единственной совместной коммерческой работой дуэта была фотосессия Louis Vuitton перед ЧМ-2022.

Ранее Life.ru рассказывал, как после уверенной победы над Исландией со счётом 3:0 Лионель Месси обратился к болельщикам через социальные сети. Капитан аргентинцев отметил, что команда подходит к решающим матчам года с отличным настроем и чувством единства.