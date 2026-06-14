ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 10:46

Президент Румынии Дан поручил либералу Адриану Веште сформировать правительство

Адриану Веште. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru

Адриану Веште. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru

Президент Румынии Никушор Дан поручил депутату от Национал-либеральной партии Адриану Веште сформировать новый кабмин, поскольку предыдущий кандидат, европарламентарий Эуджен Томак не смог заручиться поддержкой парламента. Как пишет Radio Romania, остальные политические силы в парламенте не поддержали его формулу технического правительства.

Веште предстоит сформировать кабинет министров и представить его на утверждение парламента. Согласно конституции Румынии, на это у него есть десять дней.

В Румынии призвали Украину взрывать свои дроны ещё на подходе
В Румынии призвали Украину взрывать свои дроны ещё на подходе

Ранее ВВС Румынии подняли два истребители из-за появления группы беспилотников на границе с Украиной. Военное ведомство не сообщило, вошли ли они в воздушное пространство республики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Румыния
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar