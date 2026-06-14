Президент Румынии Дан поручил либералу Адриану Веште сформировать правительство

Президент Румынии Никушор Дан поручил депутату от Национал-либеральной партии Адриану Веште сформировать новый кабмин, поскольку предыдущий кандидат, европарламентарий Эуджен Томак не смог заручиться поддержкой парламента. Как пишет Radio Romania, остальные политические силы в парламенте не поддержали его формулу технического правительства.

Веште предстоит сформировать кабинет министров и представить его на утверждение парламента. Согласно конституции Румынии, на это у него есть десять дней.

Ранее ВВС Румынии подняли два истребители из-за появления группы беспилотников на границе с Украиной. Военное ведомство не сообщило, вошли ли они в воздушное пространство республики.