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14 июня, 23:21

Пьяный житель Новосибирска открыл огонь по авто и попал на видео

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжавшей мимо машине. На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, как гражданин сидел на лавочке у подъезда с двумя девушками, а когда мимо проехал автомобиль, начал стрелять в него из пистолета.

Пьяный житель Новосибирска открыл огонь по авто. Видео © 360.ru

Затем мужчина бросился бежать за машиной. По данным издания, на место ЧП прибыли сотрудники полиции, проводится проверка. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Красноярском крае произошла стрельба из-за громкой музыки. Местный житель поссорился с соседями, которые шумели, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

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Борис Эльфанд
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