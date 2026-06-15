Пьяный житель Новосибирска открыл огонь по авто и попал на видео

В Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжавшей мимо машине. На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, как гражданин сидел на лавочке у подъезда с двумя девушками, а когда мимо проехал автомобиль, начал стрелять в него из пистолета.

Пьяный житель Новосибирска открыл огонь по авто. Видео © 360.ru

Затем мужчина бросился бежать за машиной. По данным издания, на место ЧП прибыли сотрудники полиции, проводится проверка. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Красноярском крае произошла стрельба из-за громкой музыки. Местный житель поссорился с соседями, которые шумели, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.