Гигантская пробка из желающих покинуть Украину скопилась у польской границы

На украинско-польской границе перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области выстроилась огромная очередь из желающих покинуть Украину. Об этом пишет украинское издание «Политика страны».

Огромная очередь из желающих покинуть Украину. Видео © Telegram / Политика страны

Уже сейчас в очереди стоят сотни машин, однако с завтрашнего дня ситуация может сделаться ещё хуже, поскольку там планируют начать ремонт автобусных полос.

По данным Госпогранслужбы, движение автобусов не прекратится, однако из-за задержек ждать придётся довольно долго.

При этом подобное происходит уже не в первый раз за несколько дней. К примеру, 10 июня на выезде с Украины в сторону Польши тоже образовалась многокилометровая пробка. Сотни украинцев пытаются покинуть свою страну.