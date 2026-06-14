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14 июня, 10:55

Гигантская пробка из желающих покинуть Украину скопилась у польской границы

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

На украинско-польской границе перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области выстроилась огромная очередь из желающих покинуть Украину. Об этом пишет украинское издание «Политика страны».

Огромная очередь из желающих покинуть Украину. Видео © Telegram / Политика страны

Уже сейчас в очереди стоят сотни машин, однако с завтрашнего дня ситуация может сделаться ещё хуже, поскольку там планируют начать ремонт автобусных полос.

По данным Госпогранслужбы, движение автобусов не прекратится, однако из-за задержек ждать придётся довольно долго.

Россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции
Россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции

При этом подобное происходит уже не в первый раз за несколько дней. К примеру, 10 июня на выезде с Украины в сторону Польши тоже образовалась многокилометровая пробка. Сотни украинцев пытаются покинуть свою страну.

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Владимир Озеров
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