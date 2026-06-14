Гигантская пробка из желающих покинуть Украину скопилась у польской границы
Обложка © Telegram / Политика страны
На украинско-польской границе перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области выстроилась огромная очередь из желающих покинуть Украину. Об этом пишет украинское издание «Политика страны».
Огромная очередь из желающих покинуть Украину. Видео © Telegram / Политика страны
Уже сейчас в очереди стоят сотни машин, однако с завтрашнего дня ситуация может сделаться ещё хуже, поскольку там планируют начать ремонт автобусных полос.
По данным Госпогранслужбы, движение автобусов не прекратится, однако из-за задержек ждать придётся довольно долго.
При этом подобное происходит уже не в первый раз за несколько дней. К примеру, 10 июня на выезде с Украины в сторону Польши тоже образовалась многокилометровая пробка. Сотни украинцев пытаются покинуть свою страну.
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