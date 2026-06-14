Зарубин показал видео неформальной части встречи Путина со штурмовиками

Во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным военнослужащие вручили ему памятные подарки. Непубликовавшиеся ранее кадры показал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Общение Владимира Путина с российскими военнослужащими. Видео © МАКС / ЗАРУБИНрепортёр

Штурмовики сделали групповое фото с российским лидером, а также попросили его расписаться на память. Также бойцы вручили президенту боевое знамя с подписями бойцов, два флага подразделений и батальонные шевроны.

Напомним, вчера в Кремле Владимир Путин провёл встречу с российскими военнослужащими. Один из участников спецоперации напомнил главе государства его фразу с ПМЭФ «Работайте, братья» и заверил, что бойцы трудятся и будут трудиться до полной победы над противником, а все поставленные задачи выполнят в полном объёме.