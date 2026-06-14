«Во имя России»: Путин получил презент на удачу от бойцов Запорожского направления

Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ сделали президенту Владимиру Путину подарок — шеврон, с которым освобождали города Запорожской области. Также Путин получил от солдат батальонные флаги. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин, комментируя общение президента с участниками СВО в Кремле 12 июня.

Путин получил подарки от военных в Кремле. Видео © Telegram / Зарубин

«С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населённые пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России», — сказал боец Путину.

Российский лидер поблагодарил военных от всей души, пожелал им дальнейших успехов на поле боя, выдержки и везения.

Напомним, накануне, в День России, Путин пообщался в Кремле с военнослужащими, воюющими в зоне СВО. Встреча длилась около часа. Российские солдаты заверили главу государства: «Мы работаем и будем работать до полной победы над врагом».