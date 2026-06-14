ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 11:16

«Во имя России»: Путин получил презент на удачу от бойцов Запорожского направления

Бойцы группировки «Днепр» вручили Путину шеврон и батальонные флаги

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ сделали президенту Владимиру Путину подарок — шеврон, с которым освобождали города Запорожской области. Также Путин получил от солдат батальонные флаги. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин, комментируя общение президента с участниками СВО в Кремле 12 июня.

Путин получил подарки от военных в Кремле. Видео © Telegram / Зарубин

«С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населённые пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России», — сказал боец Путину.

Российский лидер поблагодарил военных от всей души, пожелал им дальнейших успехов на поле боя, выдержки и везения.

Бойцов СВО после визита в Кремль повели на экскурсию по просьбе Путина
Бойцов СВО после визита в Кремль повели на экскурсию по просьбе Путина

Напомним, накануне, в День России, Путин пообщался в Кремле с военнослужащими, воюющими в зоне СВО. Встреча длилась около часа. Российские солдаты заверили главу государства: «Мы работаем и будем работать до полной победы над врагом».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar