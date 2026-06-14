«Любой дождь — беда»: В Челябинске ушла под воду улица за полмиллиарда рублей

В Челябинске после обильного дождя затопило улицу Братьев Кашириных, которую отремонтировали за полмиллиарда рублей. Об этом пишет 74.ru.

В Челябинске дождь затопил улицу после ремонта за полмиллиарда. Видео © 74.ru

Транспорт встал у остановки «Посёлок Бабушкина», пешеходы не могут пройти. Один из жителей обратился к городским властям, указав, что во время реконструкции на улице не сделали ливнёвую канализацию.

«Каждый год одно и тоже... Любой дождь — такая беда», — пишет читатель портала.

А вот в Москве ливнёвки есть, однако вчера там шёл такой сильный дождь, что город всё равно ушёл под воду на полметра. Водные потоки залили проезжую часть и тротуары, местные жители вынуждены передвигаться буквально по колено в воде. В Кузьминках стихия добралась до торгового центра, затопив его внутренние помещения.