Москалькова назвала напряжёнными и эмоциональными переговоры с киевским режимом

Перешговоры с киевским режимом проходили эмоционально и напряжённо. Об этом автору ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказала бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Очень эмоционально, напряжённо, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия», — сказала она.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что решила стать правозащитницей ещё в 16 лет. Тогда она сама столкнулась с несправедливостью, почему и решила посвятить жизнь борьбе за истину.