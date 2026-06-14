Москалькова назвала напряжёнными и эмоциональными переговоры с киевским режимом
Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Перешговоры с киевским режимом проходили эмоционально и напряжённо. Об этом автору ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказала бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Очень эмоционально, напряжённо, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия», — сказала она.
Ранее Татьяна Москалькова заявила, что решила стать правозащитницей ещё в 16 лет. Тогда она сама столкнулась с несправедливостью, почему и решила посвятить жизнь борьбе за истину.
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