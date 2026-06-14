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Регион
14 июня, 11:41

Убийство 11-летней девочки привело к массовым протестам по всей Франции

Сотни французов пришли проститься с 11-летней Лианной, убитой отцом подруги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pierre Laborde

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pierre Laborde

На юго-западе Франции состоялись похороны 11-летней Лианны. Как сообщает France24, церемония собрала несколько сотен человек, пришедших проститься с ребёнком.

Девочка пропала 29 мая, её тело обнаружили на прошлой неделе. Главным подозреваемым по делу проходит 41-летний Жером Барелла — отец школьной подруги погибшей.

Общественное возмущение вызвал тот факт, что задержанного прежде дважды обвиняли в изнасиловании ребёнка. Однако оба производства были прекращены. Соседи характеризовали его как замкнутого и странного.

Трагедия спровоцировала волну протестов по всей стране, в которых приняли участие порядка 60 тысяч граждан. Президент Эмманюэль Макрон признал, что случившееся серьёзно подорвало доверие населения к государственным институтам.

В родном городе Лианны в знак траура приспустили флаги. У школы, где её видели в последний раз, жители оставили цветы и детские игрушки.

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Юрий Лысенко
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