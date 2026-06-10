Протесты прошли в Лондоне и Глазго после нападения суданца в Белфасте

В Британии прошли акции против иммиграции после жестокого нападения в Белфасте. По данным Daily Mail, демонстрации состоялись сразу в нескольких городах, включая Лондон, Глазго и Саутгемптон. На улицы также вышли жители Шотландии и Северной Ирландии.

Протесты в Глазго. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jacob.h.photo

Поводом стало нападение на мужчину в Белфасте. Мигранту из Судана предъявили обвинение в покушении на убийство: по данным издания, он набросился на прохожего с ножом и попытался обезглавить жертву. Остановить нападавшего смогли очевидцы, а пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Daily Mail пишет, что фигурант переехал из Ирландии в 2023 году, до этого находился в Париже, а после прибытия в Северную Ирландию попросил убежище. Ему разрешили остаться в стране до 2028 года. История быстро стала топливом для новой волны споров о миграционной политике — и улицы это показали громче любых дебатов.

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.