Экономят на поездках: Как обострение на Ближнем Востоке ударило по Европе

После недавнего обмена ударами между Ираном и Израилем мировые нефтяные котировки резко пошли вверх, однако при оценке ситуации важно не путать биржевые показатели с реальными ценами поставок, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, фактическая стоимость нефти может заметно отличаться от биржевых ориентиров, хотя рост цен уже ударил по потребителям через удорожание нефтепродуктов. Так, в Европе стало снижаться потребление моторных топлив. Жители начинают экономить на поездках из-за высокой стоимости бензина и дизеля, подчеркнул эксперт.

Тем временем стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже $86 за баррель. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, обнародованных 12 июня.