Израиль ударил по району Дахия в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля в воскресенье, 14 июня, нанесла удар по Ливану. Атака пришлась на южный пригород Бейрута — район Дахия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Израиль ударил по пригороду Бейрута. Видео © Х / Ashish307287741

«ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия, Бейрут», — говорится в сообщении.

В начале июня Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США. Но перемирие зависит от выполнения конкретных условий на земле. Главное условие касается группировки «Хезболла»: нужно прекратить обстрелы и вывести вооружённые отряды из районов к югу от реки Литани. Только тогда режим прекращения огня реально заработает.