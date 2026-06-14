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14 июня, 12:22

«Левые» сайты в блок: Как защитить смартфон от нового трояна Drama RAT

Эксперт Ульянов советует не качать ПО с «левых» сайтов для защиты от Drama RAT

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов, комментируя сообщение МВД о распространении нового трояна Drama RAT для Android, заявил, что возможности таких программ зависят от того, какие разрешения пользователь сам предоставит им после установки.

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Получив доступ к памяти, сообщениям, контактам и геолокации, вредоносное приложение может похищать данные, получать доступ к банковским приложениям и даже блокировать смартфон без ведома владельца. Поэтому важно не допустить его проникновения на устройство. Крайне опасно устанавливать программы через сторонние сайты и ссылки.

«Но ключевой момент — это как раз уровень доверия. Должны ли мы доверять тому источнику? Почему нам присылают ссылку? Почему мы по ней переходим? Почему устанавливаем для этого приложение?» — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

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Напомним, по данным МВД, пользователи Android выявили новую опасную программу Drama RAT, которая крадёт данные, получает доступ к банковским сервисам и способна заблокировать смартфон. Вирус распространяют через мессенджеры, SMS и электронную почту.

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Борис Эльфанд
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