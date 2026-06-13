«Дополнительная нагрузка»: Названа неочевидная причина быстрой разрядки смартфона
Эксперт Рыбников: Смартфон может разряжаться быстрее после установки обновлений
Обложка © GigaChat / Life.ru
Повышенный расход батареи после установки обновления на смартфоне в большинстве случаев объясняется не дефектом аккумулятора или ошибкой производителя, а фоновыми процессами, которые система запускает для адаптации к новой версии прошивки, рассказал старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
По его словам, обновление затрагивает множество компонентов: системные службы, приложения, механизмы безопасности, базы данных и файловую систему. После первой перезагрузки устройство начинает индексировать фотографии, документы и сообщения, оптимизировать программный код и заново анализировать пользовательские сценарии.
Все эти операции требуют вычислительных ресурсов процессора и постоянного обращения к памяти, что неизбежно ведёт к временному повышению энергопотребления. Однако, как только фоновая обработка завершается, автономность возвращается к норме.
«Дополнительную нагрузку создают приложения. После обновления многие программы начинают синхронизацию данных с облачными сервисами, проверяют совместимость с новой версией операционной системы и загружают собственные обновления», — отметил эксперт в беседе с RT.
Ранее россиянам рассказали, как обычный бесплатный Wi-Fi может слить данные со смартфона. По словам эксперта, открытая сеть без пароля и шифрования позволяет злоумышленникам перехватить ваш трафик.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.