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13 июня, 13:30

«Дополнительная нагрузка»: Названа неочевидная причина быстрой разрядки смартфона

Эксперт Рыбников: Смартфон может разряжаться быстрее после установки обновлений

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Повышенный расход батареи после установки обновления на смартфоне в большинстве случаев объясняется не дефектом аккумулятора или ошибкой производителя, а фоновыми процессами, которые система запускает для адаптации к новой версии прошивки, рассказал старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его словам, обновление затрагивает множество компонентов: системные службы, приложения, механизмы безопасности, базы данных и файловую систему. После первой перезагрузки устройство начинает индексировать фотографии, документы и сообщения, оптимизировать программный код и заново анализировать пользовательские сценарии.

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Все эти операции требуют вычислительных ресурсов процессора и постоянного обращения к памяти, что неизбежно ведёт к временному повышению энергопотребления. Однако, как только фоновая обработка завершается, автономность возвращается к норме.

«Дополнительную нагрузку создают приложения. После обновления многие программы начинают синхронизацию данных с облачными сервисами, проверяют совместимость с новой версией операционной системы и загружают собственные обновления», — отметил эксперт в беседе с RT.

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