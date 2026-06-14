В Казани спасателям пришлось снимать наручники с мальчика и его бабушки

В Казани десятилетний мальчик нашёл на улице наручники, принёс находку домой и надел их на руки себе и своей бабушке — женщине с первой группой инвалидности. Самостоятельно освободиться родственники не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике Татарстан.

Для вызволения людей прибыла дежурная смена спасателей из ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Татарстана. С помощью специального инструмента сотрудники успешно разблокировали замки, сняв браслеты с 70-летней пенсионерки и её юного внука.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан призывает родителей объяснять детям опасность незнакомых предметов и учить их не подбирать на улице металлические вещи с неизвестным механизмом. Потенциально опасные принадлежности следует хранить в запертых местах вне зоны доступа ребёнка. Ведомство также напоминает, что нельзя оставлять маломобильных родственников без присмотра, а в экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность жёсткий метод борьбы с прокрастинацией — пристегнуть себя наручниками к столу и заморозить ключ в льду. Однако психиатр Валентина Ястребова предупреждает: это может усилить тревогу и спровоцировать паническую атаку или клаустрофобию, особенно у людей с СДВГ и повышенной тревожностью. Вместо тренировки самоконтроля такой способ станет «костылём»: мозг решит, что без наручников работать невозможно.