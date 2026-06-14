Россияне Петров и Штыль взяли золото чемпионата Европы на каноэ-двойке

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-двоек. Турнир проходит в Португалии.

Отечественные спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Серебро досталось испанцам Мануэлю Фонтану и Диего Домингесу, отставшим на полсекунды, а бронзу взяли венгры Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду.

Петрову 24 года, на его счету пять титулов чемпиона мира. Ранее на этом же турнире он выиграл серебро в каноэ-одиночках на тысяче метров. Штылю 40 лет, он является серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне и 18-кратным победителем мировых первенств.

Соревнования завершатся сегодня, 14 июня. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее россияне Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото на первом этапе Кубка мира в Сегеде (каноэ-двойка, 500 м) с результатом 1:35,90. Вторыми стали итальянцы, третьими — бразильцы. Другой российский экипаж (Коровашков и Арсенов) финишировал пятым. Этот этап — первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.