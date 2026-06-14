Не успели выйти из такси: Бандиты ограбили китайских фанатов после прилёта на ЧМ

Двое китайских футбольных фанатов стали жертвами ограбления в Мехико вскоре после прибытия на чемпионат мира. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошёл вечером в международном аэропорту столицы Мехико-Сити. Мужчины по фамилиям Ван и Ли ехали на такси, когда двое вооружённых преступников в масках на мотоциклах остановили машину под угрозой пистолета. Злоумышленники похитили у одного пассажира часы, у другого — почти все вещи, включая паспорт. Китайцы пробыли в стране менее двух суток.

Посольство КНР в Мексике оперативно отреагировало. Один из подозреваемых уже арестован. Пострадавшие граждане вернулись на родину.

Ранее в Лиме полицейские задержали наркодилера, переодевшись в ростовые куклы талисманов чемпионата мира — лося Мэйпла и орлана Клатча. Они выломали ворота тараном, надели наручники на подозреваемого и изъяли наркотики с оружием. Третий талисман (ягуар Зайю) в операции не участвовал.