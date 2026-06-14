Исполнитель хита Wiggle Джейсон Деруло прилетел в Москву на концерт

Американский певец Джейсон Деруло прилетел в московский аэропорт Внуково частным рейсом из Стамбула. Исполнитель хита Wiggle планирует дать концерт в столице. Super.ru показал первые кадры с музыкантом после приземления лайнера.

Джейсон Деруло прилетел в Москву. Видео © Telegram / Super.ru

Деруло не первый раз прилетает в Россию. Певец подчёркивал, что ему очень комфортно в Москве. Артист известен как поп-R&B исполнитель. Он выпустил 13 платиновых синглов, а также сотрудничал с рэперами Snoop Dogg и Pitbull.

Ранее сообщалось, что 63-летняя певица Алёна Свиридова ощутимо сократила количество выступлений. Проблемы со здоровьем у исполнительницы хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» начались ещё в прошлом году. С осени она регулярно посещает дневной стационар.