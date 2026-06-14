Умер бывший командир «Альфы» Гусев, освобождавший заложников в Будённовске

На 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант Александр Владимирович Гусев — бывший командир легендарной Группы «А» (подразделение антитеррора). Он руководил спецназовцами «Альфы» во время теракта в Будённовске в 1995 году и других сложнейших операциях.

«Скончался 13 июня 2026 года накануне очередной годовщины захвата заложников в городе Будённовске (Святой Крест), где сотрудники Группы «А» под его началом спасали людей из рук террористов Шамиля Басаева», – сообщили в Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство».

Александр Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве. Окончил Московское суворовское училище, затем — Московское Высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе. С 1968 по 1989 год он служил в Кремлёвском (ныне Президентском) полку — прошёл путь от командира взвода до начальника штаба полка. С 1989 по 1995 год был заместителем коменданта Московского Кремля.

С 31 января 1995 года по 8 октября 1998 года Гусев возглавлял Управление «А» Антитеррористического центра ФСБ России. В первый же год его руководства произошёл страшный теракт в Будённовске, где боевики Шамиля Басаева захватили больницу с заложниками.

Также Гусев руководил операциями по освобождению заложников: в Первомайском,

в автобусах в Махачкале,

на Москворецком мосту в Москве,

в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево-1»,

а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве.

«Александр Владимирович оставил яркий след в истории отечественных спецслужб. Его отличали широкий кругозор, командирская грамотность, самодисциплина, культура общения с коллегами и подчинёнными. Он всегда проявлял заботу и внимание к нуждам и чаяниям подчиненных», — отметили в организации «Единство».

Гусев был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. В 1999 году уволился со службы, работал заместителем гендиректора крупного холдинга. Последние годы тяжело болел, но в 2026 году вошёл в Попечительский совет организации «Единство». Ветераны спецназа выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича.

Ранее в Туле скончался почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Иван Федосеев. Ему было 102 года. Федосеев всю жизнь посвятил службе. У него было много наград: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, а также орден Дружбы Китай-СССР. Кроме того, ветеран получил медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие.