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Регион
14 июня, 13:09

Депутат Аксаков считает, что дифференцированную семейную ипотеку запустят 1 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал депутат.

По его словам, параметры программы зависят от кабинета министров, который определяет правила. Парламентарий добавил, что участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок, однако обсуждения затянулись с его точки зрения. Напомним, правительство поручало Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении такой системы, где размер ставки привязан к количеству детей в семье.

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Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести ипотеку под 0% для неполных семей и семей с одним работающим родителем, назвав это не благотворительностью, а необходимостью. По его словам, за два года жильё подорожало на 30-40%, а рыночные ставки превысили 20%. Даже семейная ипотека под 6% стала неподъёмной для одиноких родителей. Он предлагает выделить такие домохозяйства в отдельную категорию и давать нулевую ставку при доходе на человека не выше 1,5 прожиточного минимума и наличии хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка.

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Анастасия Никонорова
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