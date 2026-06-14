Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего на Москву

Уничтожен ещё один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Напомним, это — уже шестой беспилотник, сбитый при полёте в сторону Москвы за 14 июня. Об уничтожении предыдущего Сергей Собянин сообщал полчаса назад.