СК возбудил дело после травмирования ребёнка в частном саду Брянска
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Следственные органы Брянской области возбудили уголовное дело после травмирования малолетнего ребёнка в детском саду. Поводом послужило обращение местной жительницы, сообщили в региональном управлении СК России.
Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и предназначенных для детей до шести лет.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Правовую оценку дадут действиям или бездействию как рядовых сотрудников, так и руководства дошкольной организации. Ход разбирательства взят на контроль главой следственного управления СК России по Брянской области Алексеем Кузьмичевым.
Напомним, сегодня стало известно, что в брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам матери Полины, она три месяца водила сына в учреждение за 30 тысяч рублей в месяц, пока однажды не заметила ушиб на голове ребёнка. Воспитательница призналась, что малыш упал с горки, но заведующая запретила ей рассказывать о случившемся, а на претензии директор сада обвинила женщину в попытке выбить деньги.
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