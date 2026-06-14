СК возбудил дело после травмирования ребёнка в частном саду Брянска

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Правовую оценку дадут действиям или бездействию как рядовых сотрудников, так и руководства дошкольной организации. Ход разбирательства взят на контроль главой следственного управления СК России по Брянской области Алексеем Кузьмичевым.

Напомним, сегодня стало известно, что в брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам матери Полины, она три месяца водила сына в учреждение за 30 тысяч рублей в месяц, пока однажды не заметила ушиб на голове ребёнка. Воспитательница призналась, что малыш упал с горки, но заведующая запретила ей рассказывать о случившемся, а на претензии директор сада обвинила женщину в попытке выбить деньги.