По колено в нечистотах: Краснодарский двор превратился в зловонное озеро после ливней

Территория между домами на улицах Клинической и Юннатов в Краснодаре ушла под смесь дождевой воды и канализационных стоков. Ситуация обострилась после ливней 11 и 12 июня, сообщает 93.RU.

Затопленный двор в Краснодаре. Видео © 93.ru

Жидкость с нечистотами стоит на детской площадке и проезжей части. Местные жители рассказали, что подвалы дома №18 на Клинической, где расположена электрощитовая, постоянно затапливает. По этой причине люди периодически лишаются света.

Горожане связывают бедствие с последствиями ремонтных работ на коллекторе улицы Садовой. Справиться своими силами не выходит: жильцы скидываются на откачку, но к 13 июня обстановка не улучшилась. К подъездам не подступиться, детскую футбольную площадку размыло нечистотами.

По словам жителей, вода не уходит в люки, канализация выходит наружу, передвигаться приходится по колено в зловонной жиже. Люди требуют от администрации города и «Водоканала» обследовать ливневые и канализационные сети, найти источник затопления и принять срочные меры. Отдельное требование — восстановить подачу электричества в дом, где проживают более сотни человек.

Ранее это здание уже попадало в сводки происшествий. В мае 2023 года здесь прогремел взрыв газа, пострадала женщина, часть строения обрушилась. Восстановление завершили к концу того же года.

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный ливень в Тюмени затопил парковку жилого комплекса «Корней», под водой оказались дорогие автомобили, включая BMW, Mercedes и Jaguar. На опубликованных кадрах видно, что машины ушли под воду почти целиком, местные жители передвигаются по двору едва ли не вплавь, а предварительный ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей.