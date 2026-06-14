В Словакии обиделись на «неопытного» Мадьяра за переименование в «Верхнюю Венгрию»

Президент Словакии Петер Пеллегрини резко осудил премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который нелицеприятно высказался о его стране. Резонанс вызвали слова политика о том, что Словакия — это всего лишь «Верхняя Венгрия».

«Это нехорошая риторика», — заявил словацкий лидер в эфире телеканала Joj24, отвечая на выпад Мадьяра.

Пеллегрини уточнил, что Венгрия сильно рискует испортить отношения со Словакией. Он допустил, что оскорбительное высказывание прозвучало случайно и не преследовало целей вызвать чей-то гнев. По его словам, Мадьяр — неопытный политик, поэтому сказал такую глупость.

Фраза «Верхняя Венгрия» появилась после проигрыша Австро-Венгрии в Первой мировой войне. В ранние годы в состав венгерских земель включались Словакия, Хорватия, часть Румынии и Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что прошлое правительство Виктора Орбана обманывало избирателей по теме миграции. По его словам, власти публично обещали не выполнять миграционный пакт ЕС, но фактически готовились к приёму сотен тысяч приезжих.