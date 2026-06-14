Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Премьера клипа 16 июня. Лариса Долина — «Ваши голоса»», — сказал он РИА «Новости».

По словам Пудовкина, релиз должен был состояться после большого праздничного концерта артистки в Государственном Кремлёвском дворце, который прошёл ещё 10 сентября 2025 года, однако был перенесён «по известным причинам». Представитель певицы поблагодарил всех участников съёмок за творческий союз и любовь, а зрителей — за поддержку.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили её продать квартиру в центре Москвы и отдать им вырученные деньги. Певица оспорила сделку, однако Верховный суд в декабре 2025 года оставил право собственности на жильё в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье, признав саму артистку потерпевшей от преступления.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью, возможно, к своему дню рождения 10 сентября. Она отметила, что уже несколько раз хотела открыть площадку, но сроки приходилось переносить.