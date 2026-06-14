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Регион
14 июня, 13:48

Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Премьера клипа 16 июня. Лариса Долина — «Ваши голоса»», — сказал он РИА «Новости».

По словам Пудовкина, релиз должен был состояться после большого праздничного концерта артистки в Государственном Кремлёвском дворце, который прошёл ещё 10 сентября 2025 года, однако был перенесён «по известным причинам». Представитель певицы поблагодарил всех участников съёмок за творческий союз и любовь, а зрителей — за поддержку.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили её продать квартиру в центре Москвы и отдать им вырученные деньги. Певица оспорила сделку, однако Верховный суд в декабре 2025 года оставил право собственности на жильё в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье, признав саму артистку потерпевшей от преступления.

Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм
Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью, возможно, к своему дню рождения 10 сентября. Она отметила, что уже несколько раз хотела открыть площадку, но сроки приходилось переносить.

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Анастасия Никонорова
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