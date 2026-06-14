Бастрыкин затребовал доклад по делу о девочке, чуть не утонувшей под Воронежем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела о девочке, чуть не утонувшей в загородном комплексе под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

«Председателю СК России доложат о ходе расследования... Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Напомним, трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне на территории загородного комплекса в Воронежской области. Пока ребёнок захлёбывался, персонал продавал кальяны. Ребёнка спасли очевидцы. Возбуждено уголовное дело.