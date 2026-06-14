К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трёхлетней девочке не пускали скорую

Скорую помощь не пустили на территорию комплекса Jani Resort под Воронежом, где чуть не утонула трёхлетняя девочка. Малышка пролежала на дне бассейна пять минут и бригада врачей была ей необходима. Об этом сообщили РЕН ТВ в региональном Минздраве.

«Машину скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов за семь минут, не пустили на территорию развлекательного комплекса», – сказано в сообщении.

Врачам пришлось идти к бассейну пешком — из-за того, что не было нормальных подъездных путей. Пока медики добирались, очевидцы сами откачивали девочку, делали ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ребёнка вынесли к машине на шезлонге.

Свидетели утверждают, что сотрудники Jani Resort не помогали спасать ребёнка и продолжали проводить развлекательное шоу, будто ничего не случилось. Администрация же отвергает обвинения. Представители заявляют, что на месте были спасатели и аптечки, несколько человек сразу вызвали врачей, первую помощь малышке оказали незамедлительно. В комплексе добавили, что состояние ребёнка стабильное, они на связи с папой и желают девочке здоровья. При этом в министерстве здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, в воронежском загородном комплексе Jani Resort трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне. Семья приехала отдохнуть в село Медовка. Взрослые отвлеклись всего на мгновение, а малышка захлебнулась и начала тонуть. Очевидцы вытащили её из воды и полчаса делали массаж сердца.