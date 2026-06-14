В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на полёты

В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. О сроках их снятия в ведомстве пока не сообщали.

Ранее сообщалось, что аэропорты Нижнего Новгорода («Чкалов») и Ярославля («Туношна») временно прекратили работу (не принимают и не отправляют самолёты) для обеспечения безопасности полётов. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний или по табло.