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Регион
14 июня, 14:21

Постпред при ООН Уолтц: США уверены в подписании сделки с Ираном в воскресенье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американская сторона рассчитывает на подписание сделки с Ираном в воскресенье. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«Я уверен, команда уверена», — сказал дипломат.

При этом Уолтц не стал раскрывать подробностей о том, где и в каком формате может состояться процедура подписания. Он подчеркнул, что окончательные детали соглашения обнародует группа переговорщиков.

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Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что окончательное оформление договорённостей между Вашингтоном и Тегераном назначено на воскресенье, 14 июня. По его словам, сразу после подписания документа Ормузский пролив полностью разблокируют для судоходства, а отношения двух стран сейчас кардинально отличаются от того, что было при прежних администрациях, и стали заметно лучше.

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Юрий Лысенко
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