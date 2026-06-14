Диджей скончалась при загадочных обстоятельствах после ночи с художником на фестивале в Индии

В Индии при загадочных обстоятельствах погибла 28-летняя диджей из России Дарья К. Её тело нашли в ванной отеля на курорте, куда она приехала на фестиваль. Об этом сообщает SHOT.

Дарья на фестивале в Индии. Видео © SHOT

Дарья из подмосковного Хотьково готовилась к выступлению на фестивале «Back in the Mountains» в Касоле (штат Химачал-Прадеш). Она остановилась у подруги. Та зашла в ванную, увидела Дарью без сознания, вызвала скорую, но спасти девушку врачи не успели.

Тело отправили на экспертизу. Основные версии: передозировка наркотиков, смешение запрещённых веществ, злоупотребление снотворными. Полиция расследует, посольство РФ выясняет обстоятельства.

По данным SHOT, последнюю ночь Дарья провела с немецким художником — его могут допросить. До этого она несколько месяцев отдыхала на Бали и Гоа, посещала музыкальные вечеринки, курила кальяны.

Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные открыли стрельбу неподалёку от фестиваля Old West End в американском городе Толедо (штат Огайо). Полиция выехала на перекрёсток Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню, откуда поступил сигнал о человеке с огнестрельным ранением.