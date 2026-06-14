С начала года киевский режим направил зарубежным кредиторам $2,84 млрд. Это составляет 47% от объёма финансовой поддержки, поступившей от западных союзников и институтов за тот же период, подсчитал ТАСС на основе данных украинского Нацбанка.

Общий приток средств составил $6,03 млрд. Таким образом, почти половина полученного ушла на обслуживание долгов.

Крупнейшим получателем выплат стал Международный валютный фонд. Киев перечислил фонду $1,07 млрд по процентам и в счёт погашения основной задолженности, превышающей $10 млрд. Свыше $1,8 млрд пришлось на расчёты с государственными и частными кредиторами, а также держателями долговых бумаг.

Помощь западных государств в целом сократилась. Если в 2024–2025 годах она составляла $2–3 млрд, то теперь опустилась примерно до $1,2 млрд. Впрочем, такое снижение объясняется ожиданием основного транша — кредита от Евросоюза на €90 млрд, рассчитанного на двухлетний период.

Совокупный долг киевского режима перед внешними и внутренними заимодателями достигает $208,97 млрд.

Ранее стало известно, что МВФ достиг предварительной договорённости с киевскими властями о выделении очередного транша примерно в 690 млн долларов. Как сообщили в фонде, соглашение выработано по итогам первого обзора выполнения четырёхлетней программы кредитования общим объёмом 8,1 млрд долларов, окончательное решение о перечислении средств остаётся за Советом исполнительных директоров фонда.