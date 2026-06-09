Польша отказалась поставлять ВСУ технику, закупленную на европейские кредиты

Варшава отказалась поставлять ВСУ технику, купленную за счет европейских оборонных фондов. Как оказалось, Польша планирует использовать средства программы SAFE исключительно для усиления собственной армии, о чём заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдёт на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», — сказал он во время выступления в сейме.

Министр добавил, что специальный фонд для поддержки армии, согласно закону, может тратить деньги только на закупки внутри страны.

Программа SAFE предоставляет странам долгосрочные кредиты под низкий процент для инвестиций в ключевую инфраструктуру и кибертехнологии. Польша стала первой страной, подписавшей соглашение о финансировании, получив наибольшую долю средств в рамках этой инициативы.

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