Польша отказалась поставлять ВСУ технику, закупленную на европейские кредиты
Косиняк-Камыш опроверг слухи о передаче ВСУ техники, купленной на кредиты SAFE
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Варшава отказалась поставлять ВСУ технику, купленную за счет европейских оборонных фондов. Как оказалось, Польша планирует использовать средства программы SAFE исключительно для усиления собственной армии, о чём заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Сейчас появился фейк, что это все пойдёт на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», — сказал он во время выступления в сейме.
Министр добавил, что специальный фонд для поддержки армии, согласно закону, может тратить деньги только на закупки внутри страны.
Программа SAFE предоставляет странам долгосрочные кредиты под низкий процент для инвестиций в ключевую инфраструктуру и кибертехнологии. Польша стала первой страной, подписавшей соглашение о финансировании, получив наибольшую долю средств в рамках этой инициативы.
А ранее сообщалось, что Владимир Зеленский теперь летает в европейские страны через Молдавию, поскольку отношения Киева и Варшавы вновь испортила особенная любовь украинских властей к сторонникам Гитлера. Напомним, что одному из подразделений Сил специальных операций в стране присвоили имя «героев УПА*». Варшава хорошо помнит, как те самые «герои» резали поляков в 1940-е годы, поэтому такие шаги воспринимаются там как «плевок в лицо» народу.
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