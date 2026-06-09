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Регион
9 июня, 10:15

Польша отказалась поставлять ВСУ технику, закупленную на европейские кредиты

Косиняк-Камыш опроверг слухи о передаче ВСУ техники, купленной на кредиты SAFE

Обложка © Getty Images / Ignacio Marin/Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Ignacio Marin/Anadolu Agency

Варшава отказалась поставлять ВСУ технику, купленную за счет европейских оборонных фондов. Как оказалось, Польша планирует использовать средства программы SAFE исключительно для усиления собственной армии, о чём заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдёт на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», — сказал он во время выступления в сейме.

Министр добавил, что специальный фонд для поддержки армии, согласно закону, может тратить деньги только на закупки внутри страны.

Программа SAFE предоставляет странам долгосрочные кредиты под низкий процент для инвестиций в ключевую инфраструктуру и кибертехнологии. Польша стала первой страной, подписавшей соглашение о финансировании, получив наибольшую долю средств в рамках этой инициативы.

Польша первой в ЕС получила €6,6 млрд на оборону по программе SAFE
Польша первой в ЕС получила €6,6 млрд на оборону по программе SAFE

А ранее сообщалось, что Владимир Зеленский теперь летает в европейские страны через Молдавию, поскольку отношения Киева и Варшавы вновь испортила особенная любовь украинских властей к сторонникам Гитлера. Напомним, что одному из подразделений Сил специальных операций в стране присвоили имя «героев УПА*». Варшава хорошо помнит, как те самые «герои» резали поляков в 1940-е годы, поэтому такие шаги воспринимаются там как «плевок в лицо» народу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Наталья Демьянова
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