50 тысяч в месяц за 57 «жильцов»: Неизвестные удалённо прописали в квартире екатеринбурженки целое село

Жительница Екатеринбурга обзавелась 57-ю «соседями» по квартире после взлома аккаунта на «Госуслугах». По данным Baza, аферу провернули удалённо из Ингушетии. О «мёртвых душах» 49-летняя Жанна узнала случайно, пыталась блокировать доступ к профилю и меняла пароль, но тщетно — неизвестные продолжали регистрировать в двушке незнакомых её людей.

Часть из новопрописанных обратилась в местный Пенсионный фонд для получения пособий на 85 детей. По словам чиновников, доступ к учётной записи Жанны восстановили через центр обслуживания в северокавказской республике, который закрыли «за недобросовестную работу».

Из-за этой «оравы», которая как-бы проживает в квартире женщины, ей начали приходить конские счета за коммунальные услуги — по 50 тысяч рублей в месяц. Полиция возбуждать уголовное дело не спешит, так как не смогла установить, кто именно прописался у екатеринбурженки и какой нанесён материальный ущерб.

Ранее мошенники придумали сезонную схему — они начали разводить граждан на оформлении загранпаспортов. Документ «за один-два дня» по итогу превращается в потерянные деньги и личные данные, которые потом используют для тёмных делишек.