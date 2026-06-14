«Навсегда муж»: Тюменская звезда биатлона Сливко вышла замуж и показала свадебные кадры

Российские биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин официально вступили в брак. Церемония состоялась 4 июня, пара опубликовала фото торжества в соцсетях.

«Навсегда муж», — подписал снимки в своих социальных сетях новоиспечённый супруг.

О скорой свадьбе общественность узнала ещё в марте, когда Сливко продемонстрировала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Болельщики тепло встретили известие о создании семьи. Соцсети спортсменов наполнились многочисленными поздравлениями.

Виктория Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и победительница мирового первенства среди девушек. Представляя Тюменскую область, она стабильно поднимается на пьедестал чемпионатов России и Кубка Содружества.

Ранее Life.ru рассказывал, что блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в Подмосковье и собрало около 200 гостей.