«Навсегда муж»: Тюменская звезда биатлона Сливко вышла замуж и показала свадебные кадры
Биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин сыграли свадьбу
Виктория Сливко и Кирилл Бажин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slivko_viktoria, kirill___bazhin
Российские биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин официально вступили в брак. Церемония состоялась 4 июня, пара опубликовала фото торжества в соцсетях.
«Навсегда муж», — подписал снимки в своих социальных сетях новоиспечённый супруг.
О скорой свадьбе общественность узнала ещё в марте, когда Сливко продемонстрировала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Болельщики тепло встретили известие о создании семьи. Соцсети спортсменов наполнились многочисленными поздравлениями.
Виктория Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и победительница мирового первенства среди девушек. Представляя Тюменскую область, она стабильно поднимается на пьедестал чемпионатов России и Кубка Содружества.
Ранее Life.ru рассказывал, что блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в Подмосковье и собрало около 200 гостей.
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