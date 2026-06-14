«Некогда выдохнуть»: Ирада Зейналова объяснила разницу между журналистикой и дипломатией

Российский посол на Маврикии Ирада Зейналова рассказала о специфике своей новой работы. В беседе с ТАСС она сравнила дипломатическую службу с прежней деятельностью в СМИ.

По словам Зейналовой, разница между двумя профессиями колоссальная. Она сравнила её с противопоставлением твёрдого и красивого.

«Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. Ты на проекте», — пояснила дипломат.

В отличие от новостной гонки, посольская работа — это непрерывный и долгий процесс. Глава дипмиссии отметила, что вызовы возникают постоянно и никогда не повторяются. Зейналова призналась, что ещё никогда не трудилась настолько тяжело и безостановочно.

В ноябре минувшего года президент РФ Владимир Путин повысил дипломатический ранг посла России на Маврикии Ирады Зейналовой. Согласно указу главы государства, она стала чрезвычайным и полномочным послом.

Ирада Зейналова стала послом в сентябре 2024 года. До перехода на государственную службу более двух десятилетий проработала на телевидении, в том числе вела итоговые информационные программы на центральных каналах, освещала ключевые международные события и работала в горячих точках.