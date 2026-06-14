Крымский министр Агаджанян заявил об «убедительных беседах» со спекулянтами

Глава Минпромторга Крыма Анушаван Агаджанян сообщил о проведении «убедительных бесед» со спекулянтами на фоне атак украинских беспилотников в регионе. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Я прекрасно понимал, что, если основные 40–50 компаний не обеспечить в первые же минуты топливом, начнутся перебои с поставками продуктов питания», — пояснил министр.

Агаджанян отметил, что возникали случаи, когда предприниматель выставлял цену за килограмм сахара в 120 рублей при закупочной стоимости 70 рублей. С такими магазинами, уточнил чиновник, проводили разъяснительные беседы, и это оказывалось «убедительно».

Ранее сообщалось, что топливо в Крыму подешевеет на 11 рублей, сообщил глава региона Сергей Аксёнов после переговоров с владельцами сетей АТАН и ТЭС. С 13 июня цены составят: дизель — 85 руб./л, АИ-92 — 79 руб., АИ-95 — 86 руб. Информацию о ценах будут обновлять раз в неделю.