ЦИК: Оппозиционная партия «Процветающая Армения» не прошла в состав парламента
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Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела барьер в 4% для прохождения в новый состав парламента. Об этом заявил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян в ходе заседания.
«Партия «Процветающая Армения» — 58 378 голосов, или 3,996%», — сказал он.
Ранее Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он потребовал от главы правительства опровержения лживых сведений. Истец намерен получить с политика компенсацию в 24,5 тысячи долларов.
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