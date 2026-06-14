ЦИК: Оппозиционная партия «Процветающая Армения» не прошла в состав парламента

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела барьер в 4% для прохождения в новый состав парламента. Об этом заявил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян в ходе заседания.

«Партия «Процветающая Армения» — 58 378 голосов, или 3,996%», — сказал он.

Ранее Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он потребовал от главы правительства опровержения лживых сведений. Истец намерен получить с политика компенсацию в 24,5 тысячи долларов.