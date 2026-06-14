«Красные линии обозначены»: Как риторика Пашиняна скажется на отношениях России и Армении

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин поделился мнением о перспективах российско-армянских отношений. Он отметил, что дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риторика команды Никола Пашиняна или Ереван перейдёт к более прагматичному взаимодействию с Москвой.

Кандидат исторических наук обратил внимание на заявления армянской стороны о том, что вопрос изменения цен на российский газ сейчас не рассматривается. По его словам, ранее обозначенные российской стороной сигналы не означали автоматического применения всех возможных ограничительных мер.

«Красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определённые ограничения по поставкам продукции на российский рынок», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, с 12 июня 2026 года вступил в силу запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом официально объявил Россельхознадзор. Причиной стали систематические находки опасных организмов в поставках.