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Регион
14 июня, 12:25

«Красные линии обозначены»: Как риторика Пашиняна скажется на отношениях России и Армении

Эксперт Притчин: Вопрос поставок газа в Армению зависит от риторики Еревана

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин поделился мнением о перспективах российско-армянских отношений. Он отметил, что дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риторика команды Никола Пашиняна или Ереван перейдёт к более прагматичному взаимодействию с Москвой.

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Кандидат исторических наук обратил внимание на заявления армянской стороны о том, что вопрос изменения цен на российский газ сейчас не рассматривается. По его словам, ранее обозначенные российской стороной сигналы не означали автоматического применения всех возможных ограничительных мер.

«Красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определённые ограничения по поставкам продукции на российский рынок», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

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Напомним, с 12 июня 2026 года вступил в силу запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом официально объявил Россельхознадзор. Причиной стали систематические находки опасных организмов в поставках.

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Борис Эльфанд
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