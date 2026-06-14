Киев хочет «обработать» Трампа на саммите «Большой семёрки» ради очередной допомоги

Делегации Украины и европейских стран намерены склонить американского президента Дональда Трампа к продолжению военных поставок на Украину. План будет осуществлён на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. Об этом сообщает Politico.

По задумке, Трамп должен ускорить поставки ракет к системам Patriot, а также отправить украинской армии дальнобойное оружие. Европа уверена, что ещё следует собрать со стран G7 дополнительные финансы для киевского режима, который надеется сторговаться на 20 миллиардах евро.

«Сегодня европейцы берут на себя почти 100% помощи Украине, но для наших партнёров по G7, в частности Соединённых Штатов, по-прежнему важно продолжать вносить свой вклад — или, по крайней мере, не ослаблять свою поддержку ещё больше», — признался один из дипломатов ЕС.

Кроме того, Владимир Зеленский надеется, что саммит поможет убедить Запад в необходимости ещё сильнее надавить на Москву. В этом вопросе Киев также рассчитывает на благосклонность Трампа. «Обрабатывать» американского президента будут со всех сторон. Так, лидер Франции Эмманюэль Макрон даже пригласил главу Белого дома на ужин в Версаль ради того, чтобы подогреть интерес Вашингтона к конфликту на Украине.

Напомни, саммит G7 должен пройти с 15 по 17 июня во французском Эвиане. Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится провести встречу максимально успешно и сохранить конструктивную атмосферу. Париж также рассматривает возможность организовать для Трампа закрытый ужин в Версальском дворце. Как ранее написало Politico, Зеленского не все желают видеть на мероприятии.