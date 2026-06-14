Четыре сотых до золота: Россиянин Смирнов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

Российский спортсмен Егор Смирнов поднялся на пьедестал этапа Кубка мира по гребному слалому. Соревнования проходят в немецком Аугсбурге.

В индивидуальной гонке россиянин завоевал серебряную награду. Его время составило 65,09 секунды. Победителем стал испанец Мануэль Очоа, преодолевший дистанцию за 65,05 секунды. Смирнов уступил ему лишь 0,04 секунды.

Замкнул тройку сильнейших итальянец Джованни ди Дженнаро. Бронзовый призёр показал результат 65,56 секунды. Этап Кубка мира в Аугсбурге завершится 14 июня.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 500 метров среди двоек. Их результат составил 1 минуту 42,801 секунды. Серебряные медали достались испанцам Мануэлю Фонтану и Диего Домингесу, уступившим полсекунды, бронзу взяли венгры Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду.