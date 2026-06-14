ЦИК Армении подтвердил победу партии Пашиняна

Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу на выборах в Армении. За неё отдали свои голоса 49,7% избирателей. Теперь политический блок сможет самостоятельно сформировать правительство. Данные об итогах голосования приводит пресс-служба ЦИК страны.

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на пять лет. Оппозиция неоднократно заявляла о грубом вмешательстве властей в избирательный процесс и деятельность Центризбиркома. Блок «Сильная Армения» настаивает на проведении новых выборов либо назначении второго тура. Помимо партии Пашиняна в законодательный орган проходят две оппозиционные силы: «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.