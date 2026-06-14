Путин в поздравительной телеграмме назвал Трампа ярким и незаурядным политиком

Опубликован полный текст поздравительной телеграммы, которую Владимир Путин направил Дональду Трампу. Российский лидер адресовал тёплые слова американскому коллеге по случаю 80-летнего юбилея. Телеграмма есть на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!» — говорится в послании.

Глава государства высоко оценил сложившееся между лидерами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могли бы действительно придать отношениям новое качество. По его мнению, стороны также способны многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Завершил телеграмму президент РФ пожеланиями здоровья, счастья, благополучия и успехов. Отдельно он попросил передать наилучшие слова Мелании и всем членам семьи юбиляра.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп шутливо посетовал, что цифра 80 ему не симпатична. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, общение проходило не без доли юмора, а хозяин Белого дома подчеркнул, что полон энергии и сил, поэтому такое число ему не совсем по душе.