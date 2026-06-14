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14 июня, 17:35

Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна с людьми в Туве

Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна на автодороге «Енисей» в Туве, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. В автомобиле, предварительно, находились семь человек.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники 17-й пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района отключили аккумуляторную батарею повреждённого автомобиля для предотвращения возможного возгорания, а также оказали первую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Место опрокидывания минивэна в Туве. Фото © VK / МЧС Республики Тыва

Место опрокидывания минивэна в Туве. Фото © VK / МЧС Республики Тыва

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Матвей Константинов
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