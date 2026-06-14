Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна с людьми в Туве

Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна на автодороге «Енисей» в Туве, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. В автомобиле, предварительно, находились семь человек.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники 17-й пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района отключили аккумуляторную батарею повреждённого автомобиля для предотвращения возможного возгорания, а также оказали первую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Место опрокидывания минивэна в Туве. Фото © VK / МЧС Республики Тыва

Ранее на петербургской Кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Пострадали три человека — двое мужчин и девятилетняя девочка.