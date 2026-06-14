Развожаев: Киев чувствует всевластие, но скоро это закончится

Направляя беспилотники в сторону Крыма киевский режим чувствует своё всевластие, но скоро это прекратится. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдём способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдёт», — приводит служба слова Развожаева.