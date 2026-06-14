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Регион
14 июня, 17:54

Развожаев: Киев чувствует всевластие, но скоро это закончится

Михаил Развожаев. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова

Михаил Развожаев. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова

Направляя беспилотники в сторону Крыма киевский режим чувствует своё всевластие, но скоро это прекратится. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдём способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдёт», — приводит служба слова Развожаева.

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Ранее Михаил Развожаев анонсировал внедрение в Севастополе новых систем защиты. По словам главы города, они полностью исключат возможность приближения украинских беспилотников к береговой линии.

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Матвей Константинов
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