В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

Воздушная гавань Краснодара временно ограничила приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во Флориде при вылете из аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс разбился вертолёт Robinson R44. Пострадали четыре человека. Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, при попытке взлёта машина упала на землю, перевернулась и задела стоявший рядом самолёт, воздушное судно получило повреждения средней степени тяжести.